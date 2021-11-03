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محمود مسلم

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ببدء انتقال الموظفين تدريجيا آخر ديسمبر

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الوطن
05:10 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، والمقدم السيد علام، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال رئيس الوزراء: إن الاجتماع يأتي لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تبدأ الوزارات في الانتقال التدريجي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، نهاية شهر ديسمبر المقبل، بحيث يجري التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، واختبار الأنظمة الإلكترونية المختلفة لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه تجري متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية بصفة دورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات: الأحياء السكنية، ومنشآت الوزارات بالحي الحكومي والبالغ عددها 34 منشأة، ومبني مديرية أمن العاصمة، ومبني الإدارة والتشغيل، ومباني السنترال، فضلاً عن حي المال والأعمال، ومدينة المعرفة، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، بالإضافة إلى منشآت الحي الدبلوماسي، وبوابات العاصمة، ومساجد الشهداء، وكذلك النصب التذكاري، وساحة الشعب، وصاري العلم، وحديقة الشعب، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية.

استعدادات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

كما جرى الاتفاق على عدد من النقاط التي تخص تشغيل التيار الكهربائي المؤمن بالحي الحكومي، كما تم التوافق على نظام تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية، وكذلك تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المحاور والطرق، وأعمال تنسيق الموقع، فضلا عن متابعة موقف شركات تشغيل وإدارة المرافق مع اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

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