«معلومات الوزراء» يعد سلسلة دورية لتعزيز العلاقات التجارية مع دول العالم

يعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة دورية تحت عنوان «تعزيز العلاقات التجارية لمصر مع دول العالم»، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء معلوماتيا على الجهود المبذولة لمضاعفة الصادرات المصرية، ودعم هذه الجهود من خلال إبراز الأهمية الاقتصادية لدول التجمع أو الإقليم محل الاعتبار، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز الصادرات المصرية، واتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف في ظل دعم القيادة السياسية لهذا التصور.

الدورية تحدد التبادل التجاري بين مصر والأقاليم الاقتصادية

وسترصد هذه الدورية وتحلل التبادل التجاري بين مصر ومختلف التجمعات أو الأقاليم الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى تحديد المنتجات الواعدة، وفقًا لكل دولة داخل هذه الأقاليم المختلفة، وهي السلع التي تمتاز بوجود طلب مرتفع عليها وارتفاع حصتها في التجارة الدولية، فضلاً عن تحديد الفرص التصديرية الضائعة في كل دولة داخل تلك التجمعات أو الأقاليم الاقتصادية المستهدفة، وإلقاء الضوء على أبرز الجهود الحكومية لتنمية الصادرات المصرية.

تحديد الأسواق المنافسة للمنتجات المصرية

وسيحدد المركز الأسواق المنافسة للمنتجات المصرية وتحديد أسباب ذلك، وتقديم مجموعة من المقترحات لتحفيز صادرات مصر بما يتواءم مع ظروف كل تجمع اقتصادي.