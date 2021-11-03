الأزهري: عرض برنامجي «الحق المبين» الجمعة المقبلة

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن برنامجه الجديد الذي يحمل اسم «الحق المبين»، سيبدأ بثه الجمعة المقبلة الساعة 4.30 مساءً، وهو ترجمه لكتابه «الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش في ميزان العلم» وطبع في عام 2015 بـ14 لغة مختلفة، «اتشرف بتحويل الكتاب من مقروء لمشروع فكرى متكامل للجدل والنقاش والتفنيد والإفحام لأطروحات ومرتكزات التيارات المتطرفة».

الأزهري: فكرت في تحويل الكتاب الجديد إلى سيناريو بلهجة علمية

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن الكتاب منذ طباعته في عام 2015، سعى لتحويل الكتاب إلى تغريدات على مواقع التواصل اجتماعي، كما فكر في تحويل الكتاب إلى سيناريو، يعاد فيه الصياغة بلهجة علمية، يسهل فهمها عند كل الطبقات المختلفة.

الأزهري: «ربنا يعينا على الإنهاء على تلك التيارات»

وأوضح أن كتابه به حصلية للخبرات المتراكمة منذ عام 2015، وحتى الآن لدراسة ما يستجد من طريقة تلك التيارات، لإصباغ المشروعية المكذوبة على أطروحاتها، وفيه تدناول لشخصية الكثير من قادة جماعة الإخوان والقاعدة وداعش، وظاهرة التطرف بتياراتها المختلفة، «ربنا يعينا على الإنهاء على تلك التيارات».

وأكد أنه دائما ما يتصدي لأي صورة من العدوان على القيم، ومثلما عمل كتاب يخص الرد على الإخوان وداعش، فقد ألف كتاب «الشخصية المصرية خطوات على طريق استعاده الثقة»، وحارب فيه كل صور التراجع في منظومة قيم المصريين، «أحنا ضد أي فساد أو رشوة أو عري أو هدم للقيم، والفارق اللي يخلينا نعطي أولوية وإلحاح أنه فكر شايل السلاح، ولو أن صورة الفساد الخرى شالت السلاح وواجهت المصريين هناوجهها بنفس الشده والجسارة والجرئه».

وتابع: «مشهد جريمة الإسماعيلية، داعشي بامتياز، وترسب في الذهن من الأداء الداعشي».