أسامة الأزهري يناقش رسالة ماجستير لباحث تخطى الستين عاما بجامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وذلك على هامش مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير في التربية بعنوان «أسس التربية الخلقية فى كتابات الإمام العز بن عبدالسلام»، للباحث عبد اللطيف محمد أحمد خضر.

رئيس جامعة طنطا يشيد بموسوعة «جمهرة أعلام الأزهر الشريف»

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية المشاركة المتميزة للدكتور أسامة الأزهرى، الذي يعد أحد علماء الأزهر الشريف البارزين على مستوى الوطن العربي، وقامة علمية مرموقة تحظى باحترام وتقدير من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها.

كما أشاد بموسوعة «جمهرة أعلام الأزهر الشريف» للدكتور أسامة الأزهري، التي تتكون من 10 أجزاء فى 10 مجلدات، والصادرة من مكتبة الإسكندرية، التي تعتبر أول قاعدة بيانات وافية عن الأزهر، واحتوائها على أخبار نادرة عن شخصيات أزهرية كثيرة خلال القرن الماضي.

أسامة الأزهري يشارك في مناقشة لرسالة دكتوراه

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري، عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة بجامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، معربا عن فخره واعتزازه لتواجده داخل جامعة طنطا العريقة للمرة الثانية.

وبعد حفاوة واستقبال رئيس الجامعة، انتقل الدكتور أسامة الأزهري للمشاركة فى المناقشة العلنية لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عبد اللطيف محمد أحمد خضر الباحث بقسم أصول التربية، بكلية التربية، جامعة طنطا، بعنوان «أسس التربية الخلقية فى كتابات الإمام العز بن عبد السلام.. دراسة تحليلية»، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، والدكتوره هويدا الإتربي، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، بمقر قاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة طنطا.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور أسامة السيد الأزهري أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية «مناقشا خارجيا»، والدكتور عبد الرءوف محمد بدوي أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا «مناقشا داخليا ورئيسا»، والدكتور كمال أحمد رباح أستاذ فلسفة التربية المتفرغ بكلية بالتربية جامعة طنطا «مشرفا»، والدكتور متولى محمد قمر الدولة أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا «مشرفا».

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالباحث عبد اللطيف محمد أحمد خضر، الذي رغم بلوغه سن الستين، لكنه كان حريصا على طلب العلم والحصول على الماجستير.

وفى الختام، قررت اللجنة بعد المناقشة العلنية والحكم لرسالة الماجستير، منح الباحث درجه الماجستير في التربية تخصص أصول التربية بتقدير امتياز.