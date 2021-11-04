الكومي: طلعت يوسف حصل على مليون و480 ألف جنيه في شهر ونصف

أكد يحيى الكومي الرئيس الجديد لنادي الإسماعيلي، على اعتذاره لـ طلعت يوسف المدير الفني السابق للدراويش، مشيرًا إلى أنه حصل على مبلغ مليون 480 ألف جنيه في شهر ونصف.

وقال «الكومي» في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «حزنت كثيرًا لهزيمة الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا، كانت نتيجة سيئة للغاية وسببها أن المدرب ليس موجودا مع الفريق لظروف مرضه، لا يوجد بيني وبينه أي شيء، هو مدرب كبير ومعروف».

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