تفاصيل أزمة طلعت يوسف مع الإسماعيلي.. تهديد بالإقالة واستدعاء «ميدو»

شهدت الساعات الماضية، وفور إعلان فوز يحيى الكومي، برئاسة نادي الإسماعيلي، صداما عنيفا بين رئيس النادي، وطلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالدراويش، فلم ينتظر «الكومي» سوى دقائق من نجاحه في الانتخابات، وهدد المدرب بالإقالة حال خسارة الفريق من البنك الأهلي، في المباراة المقر لها يوم الخميس المُقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 63.

وفاجأ يحيى الكومي، الشارع الإسماعيلاوي، بعد نجاحه بمقعد الرئاسة، بصدام عنيف، مع طلعت يوسف، بعدما أعلن نيته في التعاقد مع أحمد حسام «ميدو» نجم الكرة المصري السابق، لتولي تدريب الدراويش، خلفًا لطلعت يوسف، حال تعرض الفريق للخسارة من البنك الأهلي.

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