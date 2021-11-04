أسباب ابتعاد الفنانة نادية شكري عن الفن قبل إصابتها بأزمة صحية

تصدر اسم الفنانة نادية شكري، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةُ بعدما كشفت ابنتها رشا سامي العدل، أن والدتها تمر بأزمة صحية، دون أن تكشف تفاصيل مرضها، كما اكتفت بطلب الدعاء لها من متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولكن رغم الشهرة الكبيرة التي حققتها هذه الفنانة، إلا أنها ابتعدت عن مجال الفن، تاركة ورائها شخصية «سحر»، الشهيرة التي قدمتها من خلال مسرحية «العيال كبرت»، والتي ما زال متعلقاً بها الجمهور حتى الآن.

نادية شكري في أستراليا لمدة 7 سنوات

قالت الفنانة نادية شكري، من خلال تصريحات سابقة لها، أن السبب الأول الذي أبعدها عن الفن، هو سفرها إلى أستراليا، للإقامة بها، حيث مكثت بها قرابة الـ 7 سنوات، مشيرة: «بعد عودتي من أستراليا، قمت بعدة أعمال مختلفة، ولكنها لم تحقق شهرة ونجاح مثل شخصية سحر، في مسرحية العيال كبرت، كما عملت في الإذاعة أيضاً، وقدمت عدة أعمال قليلة».

تابعت نادية شكري، حديثها عن أسباب ابتعادها عن الفن، لافتة إلى أنها تعاني من مشكلة العمل، حيث هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص يعملون في مجال التمثيل، ولا يمتون له بصلة، والسبب وراء هذا هو تمسك بعض النجوم والمخرجين بأشخاص محددة، ويفرضونهم في أي عمل فني.

وأشارت نادية شكري، إلى أن المشاهد، يمل حينما يرى نفس الوجوه بنفس الأدوار على شاشات التليفزيون، وهو أمر لم يكن موجود من قبل، مضيفة أنها رأت لأول مرة مديرين الإنتاج يختارون الفنانين، ويقيمونهم، وهذا أمر غير طبيعي، أو مألوف بالنسبة لها، لأن مدير الإنتاج كانت مهمته الشئون المالية فقط.

وكان آخر أعمال الفنانة نادية شكري مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل «حكايات بنات» للمخرج مصطفى أبو سيف، الذي عرض في سبتمبر 2020، كما أعادت تقديم شخصيتها الشهيرة «سحر» في مسرحية بعنوان «العيال رجعت» عام 2018.