الزراعة تعلن موعد تصدير البرتقال وتمد مهلة تكويد مزارع الموالح

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّه بالاتفاق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، يبدأ موسم تصدير البرتقال ديسمبر المقبل، وذلك نظرا لعدم وصول ثمار البرتقال في الوقت الراهن إلى النضج الفسيولوجي اللازم والجودة المطلوبة للتصدير.

موعد بدء تصدير البرتقال

وذكر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في منشور عمّمه على أعضاء المجلس التصديري اليوم، أنّ الحجر الزراعي وافق على مد مهلة التقدم لتكويد مزارع الموالح المصرية، ما يمنح الفرصة أمام المزارعين لتوفيق أوضاعهم مع المنظومة الجديدة للتكويد، وعدم ضياع فرصتهم التصديرية، موضحا أنّ تأخير موعد بدء تصدير البرتقال، يحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، ويساعد في زيادة حجم الصادرات، والتأكد من أنّ جميع المحاصيل تتمتع بالصفات التصديرية المطلوبة.

صادرات إسبانيا تتراجع لصالح مصر

وكشف تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن أنّ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت خلال العام الماضي مليون و867 ألفا و14 طنا، كما احتلت الصادرات الزراعية لـ تصدير البرتقال والموالح المصرية المركز الأول عالميا، بينما تراجعت إسبانيا للمركز الثاني، بعدما كانت متصدرة المركز الأول.

وأوضح التقرير أنّه جرى تصدير 5 ملايين طن حاصلات زراعية لأول مرة في التاريخ، وتصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس، واحتلت البطاطس المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما جرى تصدير 576 ألفا و402 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنّ وفدا من الحجر الزراعي أجرى زيارة إلى دولة لاتفيا، لبحث التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية، وفتح منشأ جديد لاستيراد القمح لزيادة المناشئ ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، وجرى استعراض الاشتراطات الصحة النباتية المصرية ونظام الحجر الزراعي المصري مع عرض النجاح المشهود له فيما يخص فتح الأسواق أمام صادرات مصر الزراعية.