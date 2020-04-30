الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنّ البرتقال المصري يغزو كل أسواق العالم، وأنّ مصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، متقدمة على إسبانيا التي كانت تحتل الصدارة في الأعوام الماضية.

وأكد العطار، أنّ البرتقال المصري حاليا يغزو الأسواق الإسبانية ذاتها، حيث استقبلت هذا العام نحو 3 آلاف طن برتقال من مصر، موضحا أنّ إجمالي صادرات مصر من البرتقال تبلغ نحو 1,3 مليون طن منذ بداية العام الحالي.

ولفت إلى أنّ هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية، نظرا لجودتها العالية وتوافر الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

يذكر أنّ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 2,2 مليون طن منذ يناير الماضي، ورغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم، فالصادرات الزراعية المصرية لم تتوقف.