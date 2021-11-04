مصر تعرض تجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على هامش قمة المناخ

نظم الجناح المصري اليوم جلسة حوارية حول جهود القطاع الصناعي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعرض قصص نجاح مصرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة و اتحاد الصناعات المصري، وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس والعشرون COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعرض الرؤية المصرية كنموذج للعالم في التصدي للتغيرات المناخية بشقي التخفيف والتكيف.

البيئة: مصر تعمل بأهداف التنمية المستدامة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تتجه بشكل منهجي نحو دمج أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصناعي بما يساهم في تقليل الانبعاثات والحفاظ على الموارد واستخدام الطاقات النظيفة وغيرها للتصدي لآثار التغيرات المناخية وحماية البيئة من الآثار السلبية للصناعة.

وتضمت الجلسة عرضا تقديميا للدكتور وليد درويش مستشار وزير التجارة والصناعة للسياسات البيئية، حول دور الصناعة المصرية في التصدي للتغيرات المناخية والرؤية الدائرية للقطاع بما يدعم أهداف الإنتاج والاستهلاك المستدامين بالإضافة إلى عرض الإجراءات المتخذة لمعالجة آثار تغير المناخ في القطاعات الصناعية المصرية واستراتيجيتها الوطنية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة مع تقليل الانبعاثات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.