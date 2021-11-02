وزيرة البيئة تشارك في الحدث الافتراضي حول تأثير تغير المناخ على التراث الطبيعي والثقافي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحدث الافتراضي رفيع المستوى الذي تنظمه دولة اليونان، ضمن فعاليات اجتماعات مؤتمر المناخ COP 26، حول تأثير تغير المناخ على التراث الطبيعي والثقافي، لمناقشة التحديات التي تواجه التراث الطبيعي والثقافي في ظل تهديدات آثار تغير المناخ، والتوقعات والحلول المطروحة، حيث أقيم الحدث برئاسة السيدة لينا ميندوني، وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، وبمشاركة وزراء البيئة والثقافة من الأردن وقبرص والإمارات وشمال مقدونيا.

عمق العلاقات الثنائية بين مصر واليونان

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر واليونان وما يربطهما من تقارب في الثقافة والطبيعة، خاصة موقعهما على البحر المتوسط، مما يجعل هناك تشابه كبير فيما يواجه البلدين من تحديات، خاصة فيما يخص تأثيرات تغير المناخ على التراث الطبيعي والثقافي.

وأثنت وزيرة البيئة المصرية على المبادرة اليونانية، للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي من آثار تغير المناخ، مؤكدة دعم مصر الكامل لها خاصة أن تلك التأثيرات تعد تحديا كبيرا يلقى بظلاله على قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي للبلدين.

كما أكدت الدكتورة ياسمين، أن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث الطبيعي والثقافين من آثار تغير المناخ، أمر حتمي ضمن إجراءات التكيف، للحفاظ عليه للأجيال القادمة.

حماية التراث الثقافي والآثار

تأتي تلك المشاركة، ضمن سلسلة لقاءات واجتماعات، تعقدها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26.

وقد أطلقت اليونان تلك المبادرة خلال قمة المناخ في 2019 لحماية التراث الثقافي والآثار ، وتم الدعوة للمشاركة فيها خلال مؤتمر المناخ COP 25، حيث أعلنت اليونان آلية مرنة بالتعاون مع اليونيسكو لتنفيذ تلك المبادرة، وتعد مصر من الدول ذات الأهمية للعمل على تلك المبادرة والمشاركة بها.