وزيرة البيئة: مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر في مشروعاتها القومية

نظم الجناح المصري التابع لوزارة البيئة، اليوم الخميس، على هامش مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في جلاسكو بالمملكة المتحدة، في الفترة بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر الجاري، جلسة نقاشية تحت عنوان دراسة حالة الاقتصاد الدائري للقطاع الصناعي المصري «الطريق نحو التنمية الصناعية الخضراء»، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصري، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة عرض التجربة المصرية في التصدي للتغيرات المناخية بالقطاع الاقتصادي.

أهمية الاقتصاد الأخضر في تلبية الاحتياجات البشرية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الاقتصاديات الخضراء في تلبية الاحتياجات البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة للحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير للحد من الآثار السلبية على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، اعتمادًا على استخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة، وهو ما تتجه له مصر في كافة مشروعاتها القومية بما يحقق خطة التنمية المستدامة 2030.

الاستخدام الآمن للمخلفات الصناعية

وتضمنت الجلسة عرض تقديمي للمهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي بأتحاد الصناعات المصرية، حول الاستخدام الفعال للمواد الخام والموارد الطبيعية وتقليل المخلفات بأنواعها، مع إعادة استخدام المخلفات الصناعية، وكذلك التوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا لتتماشى مع المعايير البيئية الدولية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى فتح نطاقات جديدة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتوفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والمستقبلية بالحد من انبعاثات الكربون في جميع مراحل التصنيع.