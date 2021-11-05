في ذكرى ميلادها.. تعرف على صلة القرابة بين معالي زايد وهاني شاكر

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، التي ولدت في 5 نوفمبر 1953، تخرجت في كلية التربية الفنية، ثم معهد الفنون المسرحية، وتنوعت مسيرتها الفنية، واستطاعت أن تحفر اسمها في قلوب الجماهير، بسبب أدوارها المختلفة التي قامت بها طيلة مشوارها الفني إلى أن توفت.

معالي زايد ابنة فنانة شهيرة

ولدت الفنانة معالي زايد، في عائلة فنية، فكانت أمها هي النجمة الشهيرة آمال زايد، التي شاركت في 32 عملاً مسرحي، كما عملت في الإذاعة أيضاً، واشتهرت بأدوارها المتميزة، مثل دورها في ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة وهي قصر الشوق والسكرية وبين القصرين، حيث جسدت من خلالها شخصية «الست أمينة».

جمالات زايد أخت آمال وخالة معالي

ولآمال زايد، شقيقة أخرى والتي تُدعى جمالات زايد، اشتهرت بالعديد من الأدوار الفنية، مثل: مسلسل «ساعة لقلبك»، والتي جسدت فيه شخصية «أم بندق»، وفيلم «سر طاقية الإخفاء»، الذي عُرض في عام 1959، وغيرهم.

واستطاعت الفنانة جمالات زايد، أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة لها، من خلال مشوارها الفني، حيث قدمت ما يقرب من 115 عملاً فنياً خاصةُ بعد تنوع أدوارها بين السينما، والتليفزيون، والمسرح.

آمال زايد خالة الفنان هاني شاكر

وتُعد الفنانة آمال زايد، خالة الفنان الشهير هاني شاكر، وبذلك فإن ابنتها معالي، تُعتبر ابنة خالته، كما كان لـ آمال شقيق آخر وهو السيناريست محسن زايد، وبذلك فإنه يعتبر خال كلاً من هاني شاكر، ومعالي زايد.

ويذكر أن الفنانة معالي زايد، قدمت العديد من الأوار المتنوعة، كما شاركت في ثنائيات عديدة، والذي كان أشهرها هو تعاونها مع أحمد زكي، وممدوح وافي من خلال عملين هما: «البيضة والحجر»، في عام 1990، و«أبو الدهب»، في عام 1996.