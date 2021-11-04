خطوات طلب سيارة الرعاية المتقدمة للكشف المنزلي: «لو مش قادر تنزل»

يبحث الكثير من المواطنين عن الطريقة التي تمكنهم من طلب سيارة الرعاية المتقدمة للكشف المنزلي كونهم لا يقدرون بأنفسهم أو أحد أفراد أسرتهم على الذهاب إلى المستشفى أو العيادات الخاصة في حالة الشعور بالإعياء على سبيل المثال.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية الصحية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نستعرض شروط وتفاصيل طلب سيارة الرعاية المتقدمة للكشف المنزلي من هيئة الإسعاف المصرية.

ووفقا لدليل الخدمات العامة، فإن الحصول على سيارة الرعاية المتقدمة للكشف المنزلي يتم على النحو التالي:

- سيارة الرعاية المتقدمة للكشف المنزلي تعرف كذلك بطلب سيارة إسعاف لخدمة طارئة (مثل الحوادث، غيوبة، أزمة قلبية.. إلخ).

- كما يجرى طلب سيارة إسعاف لخدمة طارئة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 123 وسوف يجرى إرسال سيارة إسعاف مجهزة إلى المكان الذي ستُقدم به الخدمة.

- لا يوجد مستندات مطلوبة أو شروط للحصول على الخدمة.

- أما عن إجراءات طالب الخدمة فيجرى من خلال عدد من الخطوات وهي: الاتصال لطلب الخدمة، ثم تحديد ميعاد للخدمة، ثم دفع رسوم خدمة الكشف.

- يوجد بعض البيانات التي يجب تزويد متلقي البلاغ بها وهي كالآتي:

1- نوع الحالة (حادث، غيبوبة، أزمة قلبية،... إلخ).

2 - عنوان ومكان المصاب أو الحادث.

3 - رقم التليفون الذي تم الاتصال منه.

3 - العمر والجنس والتاريخ المرضي للمصاب.

أسعار نقل المريض بسيارة الإسعاف

كما ترصد «الوطن» أسعار نقل المريض بسيارة الإسعاف التي جاءت على النحو التالي وفقا لبيان مجلس الوزراء:

خدمة نقل المريض بسيارة الإسعاف تتم بشكل مجاني ولا يوجد رسوم على ذلك وأن ما يتردد ما هو إلا شائعات، منوهة بأن خدمات الإسعاف للحالات المرضية والإصابات تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية.

فيما اعتبر مجلس الوزاء أن نقل المريض بسيارة الإسعاف حق أصيل للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف 123 مجاناً، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان.

أسعار نقل المريض للحالات غير الطارئة

وفي سياق متصل، أوضحت هيئة الإسعاف، أن تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة بواقع (125 جنيهاً خدمة النقل داخل المحافظة – 100 جنيه لكل ساعة انتظار – 5 جنيهات لكل كيلو متر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه).

وأشارت الهيئة إلى أنه حرى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة التي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها.