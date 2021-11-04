تفاصيل أعلى فائدة شهرية للوديعة الثلاثية في 5 بنوك منها «الأهلي»

تعد الودائع واحدة من أهم الأوعية الادخارية التي تتيحها البنوك للاستثمار الآمن، كما أنها تمنح للعميل عائداً أعلى من عائد حساب التوفير. واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض أعلى فائدة شهرية على الوديعة الثلاثية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري على النحو التالي:

بنك saib

تأتي الوديعة الماسية الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت من بنك saib في مقدمة الودائع ذات العائد الدوري الثابت وتفاصيلها على النحو التالي:

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 500 جنيه.

- الفائدة: تصل إلى 8.55%.

- دورية الصرف: شهريًا.

بنك عودة

كما يقدم بنك عودة الوديعة الثلاثية ذات العائد الدوري الشهري الثابت وتفاصيلها على النحو التالي:

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 5000 جنيه.

- الفائدة: تصل إلى 7.75%.

- دورية الصرف: شهريًا.

بنك التعمير والإسكان

ويقدم بنك التعمير والإسكان الوديعة الثلاثية ذات العائد الدوري الشهري الثابت، على النحو التالي:

- الفائدة: تصل إلى 5.25%.

- دورية الصرف: شهريًا.

- المدة: سنوات.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 5000 جنيه.

بنك القاهرة

ويمنح بنك القاهرة عملائه الوديعة من 3 إلى 5 سنوات ذات العائد الدوري الشهري الثابت، على النحو التالي:

- الفائدة: تصل إلى 5.25%.

- دورية الصرف: شهريًا.

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 5000 جنيه.

البنك الأهلي

كما يمنح البنك الأهلي المصري الوديعة من 1 إلى7 سنوات ذات العائد الشهري الثابت، على النحو التالي:

- الفائدة: تصل إلى 3.68%.

- دورية الصرف: شهريًا.

- المدة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 1000 جنيه.

زيادة نسبة فوائد الودائع وتخفيض فوائد القروض للقطاع الطبي

وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديدًا في يوليو الماضي، أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التعويض، أن الوزارة تنسق مع بنك ناصر الاجتماعي، بشأن إعطاء أقصى تسهيلات ممكنة لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وللقطاع الطبي تقديرا للجهود المبذولة من الأطباء والتمريض، والفرق الطبية خلال جائحة كورونا.

وأوضحت «القباج»، أنّ نسبة الفوائد ستزيد على الودائع، فضلا عن تخفيض نسبة الفوائد على القروض، وطرح مزايا أخرى عديدة تشمل خدمة مميزة للأطباء، إضافة إلى توصيل المعاشات للمنازل.