فائدة تصل لـ4.25%.. مزايا الودائع قصيرة الأجل من البنك الأهلي المصري

تتنافس البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من التسهيلات الائتمانية المتمثلة في الاقتراض والأوعية الادخارية والتي تتلائم من احتياجات العملاء لجذب المزيد منهم والحفاظ على العملاء الحاليين، ويُقدم البنك الأهلي المصري مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية، يأتي من بينها الودائع قصيرة الأجل بالجنيه المصري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تفاصيل الودائع قصيرة الأجل بالجنيه المصري من البنك الأهلي، وأسعار الفائدة وفقًا للموقع الرسمي للبنك على النحو التالي:

تفاصيل ودائع البنك الأهلي

- الحد الأدنى للوديعة 1000جنيه مصري، و100 ألف جنيه مصري للوديعة أقل من شهر.

- يمكن إصدارها بعملات أجنبية مختلفة (دولار أمريكي - يورو - جنية إسترليني - ريال سعودي) بحد أقصي للمدة سنة.

- يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

أسعار الفائدة على ودائع البنك الأهلي

1. الوديعة من 7 أيام حتى 15 يومًا:

- الفائدة: 2.25%.

- دورية الصرف: آخر المدة.

- مدة الوديعة: من 7 أيام وحتى 15 يومًا.

- الحد الأدنى للوديعة: 100 ألف جنيه.

2. الوديعة من 15 يوم وأقل من شهر:

- الفائدة: 2.75%.

- دورية الصرف: آخر المدة.

- مدة الوديعة: من 15 يومًا وحتى أقل من شهر.

- الحد الأدنى للوديعة: 100 ألف جنيه.

3. الوديعة من شهر وأقل من شهرين:

- الفائدة: 4.25%.

- دورية الصرف: آخر المدة.

- مدة الوديعة: من شهر وأقل من شهرين.

- الحد الأدنى للوديعة: 1000 جنيه.

4. الوديعة من شهرين وأقل من 3 شهور:

- الفائدة: 4.25%.

- دورية الصرف: آخر المدة.

- مدة الوديعة: من شهرين وأقل من 3 شهور.

- الحد الأدنى للوديعة: 1000 جنيه.

5. الوديعة من 3 شهور وأقل من 6 شهور:

- الفائدة: 3.75%.

- دورية الصرف: آخر المدة.

- مدة الوديعة: من 3 شهور وأقل من 6 شهور.

- الحد الأدنى للوديعة: 1000 جنيه.

6. الوديعة من 6 شهور وأقل من سنة:

- الفائدة: 3.75%.

- دورية الصرف: آخر المدة.

- مدة الوديعة: من 6 شهور وأقل من سنة.

- الحد الأدنى للوديعة: 1000 جنيه.

7. الوديعة من سنة لأكثر من 7 سنوات:

- الفائدة: 3.75%.

- دورية الصرف: آخر المدة.

- مدة الوديعة: من سنة لأكثر من 7 سنوات.

- الحد الأدنى للوديعة: 1000 جنيه.