انتقادات للمُغني مسلم بعد ارتدائه "تي شيرت" مقطوعا: «صعبت علينا»

تعرض المُغني الشاب «مسلم»، لموجة شديدة من الانتقادات والسخرية على حد سواء، بعد ظهوره في برومو أغنيته الجديدة، وهو يرتدي «تي شيرت» ممزقًا من الأسفل.

وحرص قطاع كبير من الجمهور، على توجيه انتقادات بها قدر من السخرية، على الإطلالة التي ظهر بها مُسلم، حيث قال أحد المُتابعين: «عمري ما اتصورت إننا ممكن نوصل للمستوى ده من اللبس، مع إن مسلم نجمي المفضل»، فيما قال آخر: «استنى التي شيرت ده كان عندي والفار أكله».

السخرية من إطلالة "مسلم" في أحدث ظهور له

وقال أحد المتابعين: «الله يكون في عونك الملابس متبهدلة أوي، صعبت عليّا»، كما سخرت أخرى بقولها: «أنا عندي تي شيرت قديم أوي ومقطع نفس كده، فوق سطح البيت، أجيبه بقى عشان الموضة»، كما طالبت إحدى المتابعات بقولها: «فعلًا الشيء لما يزيد عن حده ينقلب لضده، فياريت متأفورش في الموضة».

مطالبات بعدم تكرار هذه الإطلالة

وطالب أحد المتابعين، مُسلم، بقوله: «بلاش تطلع بالشكل ده، لأننا بنحبك مع إن ممكن تي شيرت موضة لناس بس أنا اتعودت أشوفك بكامل أناقتك».

انتقادات لـ مسلم باقتباس أحد ألحان كايروكي

كما واجه "مُسلم" انتقادات باقتباس لحن أغنية «كان لك معايا»، لـ كايروكي، حيث قال أحدهم «بيقلد كايروكي»، فيما قال آخر «مش ده لحن أغنية كان لك معايا كايروكي ولا أنا بسمع غلط»

تعرف على كلمات أغنية مسلم الجديدة

وتقول كلمات الأغنية المُرتقب طرحها خلال الفترة المُقبلة: «عيال قلوبها سودة، واخدينها عن عن، سايقينها أوي علينا، شايفني أون ذا رن، 22 جايين، بأسوأ مُحدثين، كلها عاملالك رانج روفر، في الدرا توكيل شاهين، صاحبي باصص لي في خيري، ويقول ما تشدني، ليه الكوكب شايفني معمار المرشدي».