قبول استئناف محمد رمضان على حكم إلزامه بدفع 12.5 مليون جنيه لـ«العدل جروب»

قررت محكمة مستأنف شمال الجيزة، قبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، على حكم إلزامه بسداد مبلغ مالي قيمته 12 مليونا ونصف المليون جنيه، لصالح شركة إنتاج «العدل جروب»، بسبب فسخ تعاقده على فيلم «بطل عادي».

تفاصيل القضية

وفي وقت سابق، كانت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، قضت بإلزام الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ مالي قيمه 12.5 مليون جنيه لشركة للإنتاج الفني «العدل جروب»، بسبب إخلاله بالتعاقد الموقع مع الشركة، بشأن بطولة فيلم «بطل عادي».

وقررت المحكمة، إلزام الفنان محمد رمضان، برد مبلغ 500 ألف جنيه للشركة، تقاضاها كمقدم للعقد على بطولة الفيلم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 6 يوليو 2020.

حجز دعوى شطب محمد رمضان من «المهن التمثيلية»

وفي وقت سابق، كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، قد حجزت الدعوى رقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، بالإضافة إلى منعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح، وستعقد جلسة الحكم في يوم 28 نوفمبر المقبل.