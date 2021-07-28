تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية لـ17 أكتوبر
مقيم الدعوى: أدواره تحرض على البلطجة والعنف
كتب:
محمد عيسى
01:38 م | الأربعاء 28 يوليو 2021
محمد رمضان
قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض، والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
وأضاف محمود، في دعواه المقامة منه ضد كلا من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، أن «النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له».
وطالب محمود، في دعواه، بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.
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