رئيس التحرير

محمود مسلم

تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية لـ17 أكتوبر 

مقيم الدعوى: أدواره تحرض على البلطجة والعنف

كتب:

محمد عيسى
01:38 م | الأربعاء 28 يوليو 2021
محمد رمضان

محمد رمضان

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض، والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

وأضاف محمود، في دعواه المقامة منه ضد كلا من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، أن «النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن في الفترة الأخيرة ظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له».

وطالب محمود، في دعواه، بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

اقرأ المزيد:

مجلس الدولة يقرر إجراء الحركة القضائية لعام 2021-2022

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الوادي الجديد و«البحث العلمي» على 1000 جنيه

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين «الوطنية للإعلام» و«الضرائب» على 8 آلاف جنيه

دعوى أمام مجلس الدولة لحجب لعبة «فورتنايت» لتجسيدها «هدم الكعبة»

بالأسماء.. «مجلس الدولة» يوافق بالإجماع علي توزيع المناصب القضائية

وفد من مجلس الدولة يزور رئيس قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد «صور»

حصاد مجلس الدولة في أسبوع.. رفض دعوى لإلغاء ضوابط امتحانات الثانوية