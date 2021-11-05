لندن وباريس تفشلان في حل الخلاف حول حقوق الصيد

تعهدت لندن وباريس، مساء أمس الخميس، بالمضي في جهود إيجاد تسوية عبر الحوار في حل الخلاف حول حقوق الصيد، فيما لم يتوصلا الى حل الخلاف، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية «بترا»

واندلع جدل بين فرنسا وبريطانيا بشأن الرخص لصيد الأسماك، حيث اتهمت باريس، لندن، بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاق «بريكست» في ما يتعلق بإصدار التراخيص للصيد ومنحها للسفن الفرنسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وهددت السلطات الفرنسية، بتشديد الرقابة على الشاحنات القادمة من بريطانيا ومنع السفن البريطانية من الرسو في الموانئ الفرنسية، بينما رفضت لندن الاتهامات الموجهة إليها.

والتقى الوزير البريطاني المكلف شؤون خروج لندن من الاتحاد الاوروبي «بريكست» ديفيد فروست بسكرتير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون في العاصمة الفرنسية «باريس».

إجراء محادثات بريطانية فرنسية مطلع الأسبوع المقبل

وشدد المسؤولان، على أنهما سيجريان محادثات مجددا في مطلع الأسبوع المقبل، فيما قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، في تصريحات، إن المسؤولان، ناقشا عدة صعوبات ناجمة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مضيفا إنهما "يتوقعان التحدث مجددا مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الاثنين الماضي، أن باريس قدمت اقتراحا جديدا لنزع فتيل الخلاف مع بريطانيا بشأن حقوق الصيد، وقال ماكرون، إن الحكومة الفرنسية، أرجأت تطبيق عقوبات على بريطانيا في النزاع على صيد الأسماك حتى نهاية الثلاثاء الماضي.

وكررت بريطانيا، في وقت سابق، تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس لخرقها اتفاقية التجارة بين لندن وبروكسل، وقالت إن السلطات البريطانية، ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.