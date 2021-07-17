بريطانيا تكشف عن تقديراتها لـ«فاتورة بريكست»

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن تقديرها الأخير لكلفة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى والمعروف باسم «بريكست».

وقال سكرتير الخزانة البريطانية ستيف باركلى فى بيان: «تقدر الخزانة أن القيمة الحالية للتسوية المالية تبلغ 37.3 مليار جنيه إسترلينى (43.8 مليار يورو)، مضيفاً: «يظل هذا ضمن النطاق المركزى المعقول الذى نشرته الحكومة سابقاً، والذى تم تعديله لمراعاة تاريخ خروج المملكة المتحدة فى 31 يناير 2020».

وكانت تقديرات الاتحاد الأوروبى السابقة لكلفة الانفصال، وصلت إلى 47.5 مليار يورو، أى أعلى من التقديرات البريطانية.

وعلى الرغم من مغادرتها الاتحاد الأوروبى بالكامل فى بداية عام 2021، تظل بريطانيا مسئولة عن التزامات متعددة السنوات لميزانية الكتلة التى تتجاوز توقيت انتهاء عضويتها، بما فى ذلك تكاليف المعاشات التقاعدية لمسئولى الاتحاد الأوروبى وأعضاء البرلمان الأوروبى. وعزا مسئول بريطانى الفجوة بين التقديرات الأوروبية وتقديرات لندن باتخاذ كلا الجانبين لمناهج فنية مختلفة فى تقديم الأرقام، حيث لا تأخذ التقديرات الأوروبية فى الاعتبار المبالغ التى ما زالت مستحقة للمملكة المتحدة.

وأظهرت وثيقة نُشرت مع البيان أن فاتورة بريطانيا تتضمن 7.8 مليار يورو من مساهمات الاتحاد الأوروبى المتراكمة بعد تأخير بريكست من مارس 2019، بالإضافة إلى 11.2 مليار يورو تغطى فترة انتقالية مدتها عام واحد أعقبت الخروج الرسمى لبريطانيا.