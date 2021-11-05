«بلو أوريجن» تخسر دعوى قضائية أقامتها ضد «ناسا»

حكمت محكمة فدرالية أمريكية، أمس الخميس، ضد شركة «بلو أوريجن» التي أسسها جيف بيزوس، في دعوى قضائية أقامتها الشركة ضد وكالة «ناسا» الأمريكية، بشأن عقد الهبوط على القمر الذي منحته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، لشركة «سبيس إكس» المملوكة لـ إيلون ماسك، في وقت سابق من العام الجاري 2021، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وقالت «ناسا»، في بيان إن العمل مع «سبيس إكس» سيستأنف في أقرب وقت ممكن الآن بعد صدور الحكم، مضيفة أنه ستكون هناك فرص قادمة لـ الشركات للدخول في شراكة مع الوكالة في تأسيس وجود بشري طويل الأمد على سطح القمر في إطار برنامج «أرتميس».

من جانبه، أوضح متحدث باسم «بلو أوريجن»، في بيان، أن الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة سلطت الضوء على قضايا السلامة المهمة في عملية شراء نظام الهبوط البشري التي لا يزال يتعين معالجتها.

بيزوس: نحترم الحكم الصادر من المحكمة

بدوره، أشار بيزوس، في تغريدة إلى أن الحكم لم يكن القرار الذي أرادته الشركة، مشيرا إلى احترم الحكم الصادر من المحكمة، فيما نشر ماسك في تغريدة، صورة من فيلم «دريد».

وكانت وكالة «ناسا»، منحت في أبريل الماضي، لـ«سبيس إكس»، العقد الوحيد لبرنامج نظام الهبوط البشري التابع لـ الوكالة في إطار عملية تنافسية، وسيشهد عقد «سبيس إكس»، الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار، استخدام الشركة لصاروخ «ستار شيب» لتوصيل رواد فضاء إلى سطح القمر لمهمات ناسا القادمة «أرتميس».

وكانت «سبيس إكس»، تتنافس مع«بلو أوريجن» و«دينتيكس»، على ما كان متوقعًا أن يكون عقدان، قبل أن تمنح وكالة «ناسا» عقدًا واحدًا فقط بسبب تخصيص أقل من المتوقع للبرنامج من الكونجرس.