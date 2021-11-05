صيد الأسماك برشيد.. مهنة سكان البحيرة تحتضر بسبب «الزريعة والهرمونات»

سفن ذات ألوان مبهجة تزين شاطئ رشيد بمحافظة البحيرة التي يعمل أهلها بمهن وحرف تراثية مختلفة، على رأسها مهنة صيد الأسماك وغزل الشباك وهي مهن فرضها الموقع الإقليمي على السكان كونها مدينة ساحلية، ويسعى الأهالي للحفاظ على تلك المهن الموروثة.

صيد الأسماك برشيد مهنة موروثة

في البداية يقول «سلامة سعيد»، أحد سكان منطقة برج رشيد بالبحيرة أن مهنة صيد الأسماك برشيد تعد مصدر أساسي للدخل حيث يعمل بها الأهالي الذين توارثوها عن أجدادهم لاسيما أنهم يقطنون مدينة ساحلية يعمل سكانها عادة في الزراعة والصيد.

عزل الشباك مهنة الشباب برشيد

وتابع أن مهنة الصيد تفتح الباب لعدد من المهن المرتبطة بها والتي توفر فرص عمل للمواطنين، مشيرا إلى أن الشباك المستخدمة في الصيد، أصبحت مجالا لعمل الشباب من خلال عمليات عزل الخيوط والأسلاك المختلفة من تلك الشباك على مدار العام.

ارتفاع تكاليف شباك الغزل

وأضاف أن عملية غزل الشباك تختلف بحسب أنوع الأسماك فضلا عن اختلاف أنواع الخيوط التي يتم شرائها من دمياط والبرلس بكفر الشيخ، والإسكندرية، حيث تبلغ تكلفة رابطة الغزل خمسة آلاف جنيه، لصناعة شبكة بطول 80 متر.

وتابع أن أسماك «السيفوليا، اللوتا، السبيط»، لا يمكن صيدها إلا في فصل الشتاء ويعتمد عليها الأهالي بصورة أكبر من غيرها في زيادة مصدر الدخل، مشيرا إلى أن هناك أسماك أخرى يتم صيدها في الصيف.

مواعيد الصيد

وعن مواعيد الصيد أكد «سعيد»، أنهم ارتبطوا بالمهنة منذ الطفولة، حيث يبدأ العمل فجرا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، مضيفا أن الصيد يختلف باختلاف فصول السنة طبقا للأسماك والطقس.

توريث مهنة الصيد

وأشار إلى أنه يُفضل الصيد في أوقات الظهيرة شتاء حيث يطفوا السمك على سطح المياه، وفي الصيف يفضل فجرا نظرا لارتفاع درجة الحرارة، لافتا إلى أنه يهوى تلك المهنة الأمر الذي بدا على أطفاله أيضا.

عقبات تواجه الصيادين

وعن المشكلات التى تواجههم علق أن صيد الزريعة يعد أهم العقبات التي تؤثر على توافر الأسماك طوال العام، والتي تعد مصدر رزقهم، الأمر الذي ينعكس بدوره على دخلهم اليومي بمدينة رشيد .

مناشدة بحل مشاكل الزريعة

وتتمثل العقبة الأخرى في الأقفاص السمكية التي تعتمد بشكل كبير على الزريعة السمكية أيضا، كما أن الهرمونات التي توضع للأسماك لسرعة نموها تؤثر على جودتها ومدى صحتها، وناشد أهالي مدينة رشيد بضرورة النظر إلى العقبات المتعلقة بالزريعة السمكية، لممارسة مهنتهم.