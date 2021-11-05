ماذا قال ضحايا «غرفة البروفة» بعد تصويرهن داخل محل ملابس بالهرم؟ (نص تحقيقات)

حالة من الغضب سيطرت على رواد موقع التواصل الاجتماعي، حينما كشفت إحدى الفتيات، حيلة صاحب محل ملابس الكائن في شارع فاطمة رشدي بالهرم، يدعى «خالد .م» بتصويرهن، داخل «بروفة الملابس»، بهاتفه المحمول عبر ثقب صغير، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته.

أقوال الضحايا

وبعد انتهاء التحقيقات من قبل جهات التحقيقات، حصلت «الوطن» على نسخة ضوئية من نص أقوال «مريم . م» (طالبة) إحدى الضحايا في القضية التي حملت رقم 15103 جنح الهرم، قائلة: «أنا كنت موجودة بالمحل منذ نحو شهرين، وقمت بتغيير ملابسي بنفس غرفة البروفة، (كنت بقيس فستان) وأخشى أن يكون المتهم قد صورني، وحضرت عقب علمي بتحرير المبلغة الأولى والثانية محضرا بواقعة تصويرهما داخل بروفة المحل صورنا قدام العاملين بالمحل، وأنا بتهم صاحب المحل بالنظر أثناء قيامي والزبائن بتغيير ملابسنا، وأنه لا يوجد خلافات بيننا».

ثقب داخل البروفة

وأضافت «دميانة.ف» (طالبة)، وأحد الضحايا: «اللي حصل أن صديقتي مريم كانت بتقوم بقياس فستان بغرفة داخل المحل الخاص بالمشكو في حقه وعليه قام صاحب المحل باختلاس النظر وذلك من خلال ثقب بجدار الغرفة (مصطنع بمعرفته)، وعليه قمت بالاستغاثة بالمارة وتم ضبطه بمعرفة الأهالي وقمت بإبلاغ النجدة ودا اللي حصل، كانت وقتها الساعة الثالثة والنصف عصرًا داخل المحل».

التحريات حول الواقعة

تحريات ضباط الأمن ذكرت، أن المتهم صاحب محل ملابس الهرم، اعتاد تصوير الفتيات عاريات عن طريق الكاميرا السرية الموضوعة على ثقب أحدثه الجاني بشكل عمودي في حائط البروفات، ليتمكن من رؤية الفتيات، وتم ضبط نحو 900 صورة على جهاز اللاب توب الخاص به.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم صاحب محل ملابس الهرم، والتحفظ على هاتفه المحمول وجهاز اللاب توب الخاص به، الذي تبين احتواؤه على عدد كبير من الصور والفيديوهات لفتيات تم تصويرهن عاريات داخل البروفا الخاصة بالمحل.