تفاصيل هتك عرض فتاة قاصر في كرداسة.. والمتهمان: «كان بمزاجها»

جلست الفتاة وفي يدها بطاقة الرقم القومي الخاصة بها التي استخرجتها منذ شهور قليلة، وتشير إلى أنها قاصر وعمرها 16 سنة فقط، أمام رجال المباحث في مركز شرطة كرداسة، لتحرير محضر ضد شابين متهمة إياهما بأنهما اعتديا عليها جنسيًا: «بياع فول وصاحب محل دواجن اغتصبوني».

بعد سماع أقوال الفتاة القاصر، والإرشاد عن محل إقامة المتهمين، انتقلت قوة أمنية لمكانهما وألقي القبض على الشابين، وتبين أن بائع الفول يبلغ من العمر 23 سنة، بينما صاحب محل الدواجن، 24 سنة، وبمواجهتهما بما جاء على لسان الفتاة اعترفا بمواقعتها جنسيًا لكن كان هذا بموافقتها.

اعترافات المتهمين: كان برضاها

«كان برضاها يا باشا، إحنا عرضنا عليها وهي وافقت ومكنش نعرف أن عمرها 16 سنة».. تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف المتهمين بالاعتداء على فتاة قاصر في كرداسة وأنهما اعتديا عليها داخل شقة أحدهما بعد أن حضرت هي من تلقاء نفسها، بعد أن عرضا علاقة إقامة علاقة معهما بالتراضي، وعقب انتهاء المتهمين من أقوالهما تحرر محضرًا بالواقعة وأحيلًا إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معهما.

رواية الشابين أنكرتها فتاة كرداسة القاصر، وقالت إن أحدهما استدرجها إلى شقته ولم يتحدث معها عن أي علاقة جنسية وعندما ذهبت إلى الشقة اعتدى عليها جنسيًا هو وصديقه، التي فوجئت بوجوده معه في الشقة، وأنها حاولت الهروب لكنهما اعتديا عليها بالقوة.

إحالة الفتاة للطب الشرعي

نسبت النيابة العامة للشابين تهمة هتك عرض فتاة قاصر، وقررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وأُحيلت الفتاة إلى مصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها؛ لبيان مدى تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه.