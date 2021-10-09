تفاصيل الاعتداء على فتاة بـ«توك توك» في الإسكندرية: المتهمون صوروا الجريمة

كان الوقت يشير إلى الحادية عشر ليلاً عندما كانت الفتاة تسير في إحدى شوارع الإسكندرية بالتحديد في منطقة الفلكي، حيث كانت عائدة من عملها بإحدى الشركات الخاصة، وحال سيرها تعدى عليها المتهمون وقاموا بتصويرها عارية.

كانوا داخل التوكتوك

هاتفها والدها قبل الواقعة بقرابة 5 دقائق يستعجلها للعودة إلى المنزل فأخبرته أنها أمامها بضع دقائق فقط لتكون أمام المنزل، وما إن أنهت مكالمتها فوجئت بـ «توكتوك» داخله 4 شباب يتعقبها، فقامت بإسراع خطواتها على الفور خشية أن يحدث لها مكروه من أحدهم.

صوت أقدام خلفها على إثرها، كاد قلبها أن يتوقف أو ينتفض من مكانه لكنها لم تنهي الشارع حتى شعرت بيد توضع على فمها لتكتم صرخاتها، ثم قاموا بسحلها أرضاً حتى فوجئت بنفسها داخل «التوكتوك»، حيث شرع المتهمون في نزع ملابسها وسط استغاثاتها غير المسموعة لكتم فمها، وما إن نجحوا في حصر ملابسها تناوبوا التعدي عليها واحداً تلو الآخر وسط قيام رابعهم بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول، حتى يرغمونها على الصمت.

محاولات الأسرة في الوصول إليها

كاد هاتفها ينفجر من عدد المكالمات الواردة لها من والدها وأسرتها بسبب تأخيرها غير المعتاد، مرت دقائق عليها وهى ملقاة أرضاً بعدما تركها المتهمون ولاذوا بالفرار، حتى استجمعت قواها وتوجهت لمنزلها، وما إن رآها والدها حتى قصت عليه ما حدث لها، وعلى الفور قرر الأب التوجه مع نجلته لتحرير محضر بالواقعة.

ضبط المتهمين واعترافهم بالواقعة

وحرر الأب بلاغاً داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بتفاصيل الواقعة التي تعرضت لها نجلته، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد أماكن تواجد المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا جميعاً بارتكاب الواقعة، كما تبين وجود معلومات جنائية لثلاثة منهم، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت توقيع الكشف الطبي على الفتاة لبيان ما بها من إصابات لاستكمال التحقيق.