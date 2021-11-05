الطعون تصل بانتخابات «الصناعات المعدنية» إلى القضاء الإداري

وصلت انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلى محكمة القضاء الإداري للنظر في الدعوى المرفوعة من أيمن عشري، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في الطعن على رفيق الضو، المرشح في انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بعدم أحقيته في الترشيح.

وشملت الدعوى المقدمة من أيمن عشري عددا من أسباب عدم أحقية رفيق الضو، بسبب جنسيته غير المصرية وهو لبناني الجنسية، وكذلك عدم حصوله على أي مؤهل دراسي، وهو ما يجعله غير مطابق للشروط العامة للترشيح.

25 نوفمبر موعد انعقاد انتخابات غرفة الصناعات المعدنية

وكان باب الترشيح لانتخابات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قد أغلق منذ عدة أيام، وقد حدد موعد الانتخابات يوم 25 نوفمبر الجاري بعد استبعاد رفيق الضو من قوائم المرشحين نتيجة لقبول الطعن المقدم من أيمن عشري.

ومن المقرر النظر في الطعن الأحد المقبل، حيث لجأ كل منهما إلى القضاء الإداري لحسم الأمر قبل حلول موعد الانتخابات، ويُعد أيمن عشري من أبرز أعضاء غرفة الصناعات المعدنية المرشحين في الانتخابات لتولي رئاسة الغرفة في الدورة الجديدة.

واستبعدت لجنة الطعون باتحاد الصناعات اسم رفيق الضو من انتخابات غرفة الصناعات المعدنية، المقرر انعقادها خلال أيام بعد الطعن الذي تقدم به ضده أيمن عشري وهو ما دفع «الضو» إلى الطعن أمام مجلس الدولة.

من ناحية أخرى، تنظر المحكمة أيضاً الطعن المقدم من الدكتور أسامة السعيد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، ضد عماد الألفي لعدم تطابق الشروط عليه وذلك يوم 7 نوفمبر.