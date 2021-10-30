اتحاد الصناعات: أسعار الغاز في مصر أقل من الأسعار العالمية 8 مرات

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إنَّ أسعار الطاقة في مصر وعلى رأسها الغاز الطبيعي مازالت تدعمها الحكومة للمصانع، مؤكّدًا أنَّ تحديد أسعار الغاز الذي أعلنته الحكومة أمس شيء لا يُذكر مقارنة بأسعار الغاز العالمية.

أسعار الغاز الجديدة شيء لا يُذكر مقارنة بالأسعار العالمية

وأكّد «سعد الدين»، في بيان له، أنَّ السوق العالمي يشهد الآن زيادات كبيرة جداً في أسعار الغاز تصل إلى 800%، حيث تضاعف سعر الغاز العالمي من 3 دولارات إلى 30 دولار لكل مليون وحدة، مبينًا أنَّه رغم تحديد أسعار الغاز أمس، إلا أنّ سعر الغاز الطبيعي في مصر مازال أقل من السعر العالمي بعدة أضعاف.

تحديد أسعار الغاز الطبيعي ليس لزيادة الأعباء

وكشف «سعد الدين»، أنَّ توجه الحكومة لتحديد سعر الغاز ليس الهدف منه زيادة الأعباء على الصناعة الوطنية، بل يأتي ذلك تماشيًا مع السوق العالمي الذي شهد تغيرات كثيرة في قطاع الطاقة منذ بداية العام الجاري.

وقرر مجلس الوزراء، أمس، بتحديد أسعار الغاز الطبيعي الجديدة للمصانع، وتضمنت، أن يكون سعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة زيادة 26% لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار بنسبة زيادة 8% فقط.

على صعيد متصل طالب الدكتور محمد سعد الدين بضرورة أن تستغل الصناعة الوطنية هذه الفرصة التنافسية والغير مسبوقة في زيادة الإنتاج والتصدير للتواجد بقوة في الأسواق العالمية بالمنتجات المصرية.

وأصدَر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا أمس، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.