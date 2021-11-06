أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

الليمون من بين السلع التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها شأنها شأن أسعار الخضروات المختلفة، مثل البصل والفلفل والبطاطس وغيرها، لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن»، لقرائها نستعرض أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر الجاري، وفق جولة في عدد من الأسواق كالتالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلوجرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر البصل

واختلف سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البامية

واختلف سعر البامية اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الطماطم

بلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الجزر

وسجل سعر الجزر اليوم، نحو 5.5 جنيها للكيلو.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 10 إلى 15 جنيها.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، كما تراوح سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الملوخية

كما اختلف سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الزيتون

بلغ سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، والزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وجاء سعر الفلفل الحامي البلدي بـ 5 جنيهات، والفلفل الرومي صوب نحو 5 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر البطاطس

واختلف سعر البطاطس اليوم بين 3 و6.5 جنيها.