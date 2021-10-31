نقيب الفلاحين: مزارعو الطماطم يتعرضون لخسائر كارثية.. الكيلو بـ2 جنيه

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن انخفاض أسعار الخضروات حاليًا بأقل من سعر التكلفة يضر المزارعين، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب لا تفيد الفلاحين في الوقت الراهن.

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان، اليوم الأحد، أن أسعار بعض الخضراوات انخفضت نسبة وصلت إلى 50% خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى رأسها الطماطم الذي انخفض سعر «القفص» منها زنة 22 كيلوجرامًا من 120 جنيهًا ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا، ليباع الكيلو في أسواق الجملة بين 2 و4 جنيهات.

خسائر كارثية على مزارعي الطماطم

ولفت «أبوصدام»، أن تلك الأسعار تنذر بخسائر كارثية على مزارعي الطماطم، إذ يتخطى تكلفة زراعة الفدان 50 ألف جنيه، مع ارتفاع كافة مستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة ومبيدات وري، لينتج الفدان نحو 1000 قفص تقريبا.

وأشار إلى أن أسعار بطاطس الثلاجات انخفضت ليتراوح سعر الكيلو في سوق الجملة بين 5 و7.5 جنيه، قبل طرح محصول العروة الحالية المنتظرة في منتصف ديسمبر المقبل؛ مما ينبئ بانخفاض متوقع عند طرح المحصول الجديد في الأسواق؛ ما يقلق المزارعين.

منتجات زراعية تباع بأقل من تكلفتها

كما انخفضت أسعار معظم المنتجات الزراعية الأخرى من الخضروات بأقل من سعر تكلفتها، إذ تراوح سعر كيلو البصل بين 2.25 و3.5 جنيه، وكيلو الكوسة بين 2.5 و5 جنيهات، والفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي بين 3 و5.5 جنيه، وكيلو الفلفل الحامي بين 2.5 و4 جنيهات، وكيلو الخيار بين 2 و4 جنيهات، وكيلو الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات وكيلو البامية بين 5 و9 جنيهات.

مصر تستورد أكثر من 50% من الحبوب

وأكد «أبوصدام»، أن مصر تستورد أكثر من 50% من أهم الحبوب كالقمح والفول والذرة الصفراء، مشيرًا إلى أن طن الفول البلدي الحبة العريضة وصل إلى 9000 آلاف جنيه، والحبة الرفيعة بأكثر من 10000 جنيه، ويباع الفول المستورد ما بين 7000 و8000 جنيه، والذرة الصفراء المستوردة ما بين 5300 و5500 جنيه، فيما وصل سعر طن الفول الصويا لنحو 9500 جنيه، وطن الردة إلى 3600 جنيه؛ بما يزيد الأعباء على الفلاحين.