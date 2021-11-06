سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-11-2021 في مصر

يهتم العديد من الأشخاص متابعة أسعار العملات في البنوك المختلفة بشكل يومي، ويعد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك والمؤسسات المصرفية، من أكثر العملات التي يبحثون عنها، خاصة بعد عودة الطيران المباشر بين البلدين.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق لآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر الجاري، في بعض البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك في السطور التالية:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجّل سعر الدينار الكويتي اليوم، نحو 51.83 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع في البنك المركزي، وسجل في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 51.43 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، و وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.38 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.88 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.43 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 48.43 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصريفي البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.83 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع.