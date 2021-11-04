البنك المركزي الأوروبي: قمة «الـ26» فرصة لتجنب تغير مناخي كارثي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس، إن قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26»، في مدينة «جلاسكو» تمثل فرصة فريدة لمسار واضح لعالم خالٍ من الكربون، مضيفة أنه من خلال القضاء على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سيتمكن العالم من تجنب تغيّر مناخي كارثي، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية «اكى».

التقدم التكنولوجي يخفض تكاليف الطاقة الشمسية

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن التقدم التكنولوجي من المتوقع أن يسمح بتخفيض تكاليف الطاقة الشمسية، والتي تعد اليوم واحدة من أرخص مصادر إنتاج الكهرباء على الإطلاق.

وتابعت، أنه وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يمكن الحصول على أكثر من نصف التخفيضات الإضافية للانبعاثات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس دون زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين.

وأضافت أن الوقت الحالي لا يمكن لأحد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقط؛ لأن مازال قطاعات لم تنضج فيها التكنولوجيا اللازمة، بحسب وكالة الشرق الأوسط.

190 دولة حول العالم بمدينة جلاسكو

وذكرت شبكة قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، أنّ فعاليات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ مستمرة على مدار أسبوعين، بمشاركة 190 دولة حول العالم في مدينة جلاسكو الإسكتلندية، بشأن الجهود المناخية المبذولة في بلدانهم.

كما استضاف رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، حفل افتتاح المؤتمر، وذلك بعد تصريحات له، الأحد الماضي، قال فيها: «علينا التحرّك حالا، ما لم نتعامل بجدّية مع التغيّر المناخي اليوم، فسيكون فات الأوان على أطفالنا لفعل ذلك غدا».

مخاطر التغير المناخي على دول العالم

وفي نفس السياق، أفاد تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأنّ الظواهر الجوية المتطرفة التي شهدها العالم في الفترة الماضية، يتوقع أن تستمر خلال الأعوام المقبلة، إذا لم تسعى دول العالم لإيجاد حلول سريعة، وفقا لشبكة قناة «سكاي نيوز عربية».