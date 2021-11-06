بورصة الدواجن اليوم السبت 6-11-2021 في مصر

يهتم الكثيريون بالإطلاع على أسعار بورصة الدواجن التي لها تأثير كبير على حركة البورصة الرئيسية، والتي شهدت استقرارا هذا الأسبوع، وحيث تدخل الدواجن في تحضير العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، وأسعار البيض، اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر الجاري، بحسب ما حديث الدكتور سيد عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجة لغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

يتراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم بين 44 إلى 44.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 23 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

-سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 37 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.