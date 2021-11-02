بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2-11-2021 في مصر

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار بورصة الدواجن والتي لها تأثير كبير على حركة البورصة الرئيسية، وشهدت استقرارا هذا الأسبوع، بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الشهر الماضي، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، وأسعار البيض، اليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر الحالي، بحسب ما قال الدكتور سيد عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجة لغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، وفق عبدالعزيز السيد.

سعر كرتونة البيض

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم بين 44 إلى 44.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 23 جنيهًا.

-سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 37 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.