إنشاء أول شعبة للمصدرين بالغرفة التجارية بمطروح لدعم المستثمرين

قال أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، إن قطاع التصدير للسلع والمنتجات المختلفة المصرية هو عصب الاقتصاد، نظرا لما يدخله من عملة صعبة للبلاد، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا ملموسة هادفة إلى دعم قطاع التصدير لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن بينها تنفيذ عدد من المشروعات القومية، واتخاذ إجراءات محفزة وداعمة للقطاع.

دعم التصدير في مصر

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بمطروح، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن قطاع التصدير يأتي ضمن القطاعات المهمة التي تدعمها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيڤين جامع، وكذلك المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تماشيا مع خطة الدولة لدعم الصادرات.

شعبة للمصدرين في «تجارية مطروح»

وأشار رئيس الغرفة التجارية بمطروح إلى أن الغرفة التجارية بمطروح تقوم في الفترة الحالية ولأول مرة بإنشاء شعبة للمصدرين بالغرفة للتواصل مع جميع المصدرين للمنتجات في مطروح، والتنسيق مع الشعبة العامة للمصدرين بالقاهرة بهدف دعم الصادرات المصرية، ومساندة المصدر المصري في إطار الخطة الزمنية القصيرة والمتوسطة لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح بزيادة عدد الشعب التجارية.

عرض منتجات مطروح على الأجانب

ولفت رئيس الغرفة التجارية بمطروح إلى أن الغرفة التجارية تقوم حاليا بنشر جميع الفرص التصديرية والدراسات التسويقية المتاحة علي المصدرين، كما تقوم بعرض منتجات محافظة مطروح علي الأجانب خلال المؤتمرات والأحداث المحلية والدولية التى تشارك بها الغرفة التجارية داخل وخارج البلاد.

منتجات مطروح جاهزة للتصدير

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بمطروح أن مطروح بها العديد من المنتجات التى تستحق التصدير وستنافس بقوة مع المنتجات المختلفة في السواق الدولية، وذكر أن محافظة مطروح بها منتجات مثل الزيتون وزيت الزيتون والتمور بأنواعها المختلفة، والتين، والعنب الصحراوي، وأغنام البرقي، إضافة إلى منتجات أخرى تتميز بها مطروح عن المحافظات الأخرى وتعد من أجود الأنواع خاصة المنتجات الزراعية بها أورجانك، يجرى زراعتها على مياه الأمطار، بالسماد العضوى، ولا توجد بها أي مواد كيماوية.