تشغيل مفارم تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد وعلف بديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار جهود مكافحة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية التي تتسبب في تكوين السحب السوداء الضارة وتلحق ضررا للبيئة وصحة المواطنين بكل الطرق الممكنة، لافتاً إلى التوسع في استخدام المفارم التي تم توزيعها على المراكز والقرى وتشغيلها، وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إليها، للتخلص الآمن والاستفادة من مخلفات محاصيل الذرة والقطن كعلف للحيوانات، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية.

تحرير مخالفات للمخالفين

وأشار المحافظ إلى تحرير 34 محضرا وغرامة فورية للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون بقرى مركز ديروط، وذلك خلال يوم واحد ضمن الحملات الدورية التي يتم شنها باستمرار بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين مديرية الزراعة وإدارة البيئة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وجهاز شؤون البيئة، حفاظاً على صحة المواطنين والعمل على القضاء على هذه الظاهرة وما تسببه من خطورة في حرقها من تكوين السحب السوداء الضارة.

مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف

وأضاف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم شن حملة للمرور على الزراعات بقرى المركز، بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمركز والمحافظة وجهاز شؤون البيئة، ما أسفر عن ضبط وتحرير 28 محضر حرق لمخلفات خلال يوم واحد، وفرض غرامات على المخالفين على حسب مساحة الأرض، لافتاً إلى استمرار شن مثل تلك الحملات بناءاً على تعليمات محافظ أسيوط بتشكيل لجنة ومتابعة هذا الملف الهام ومكافحة ظاهرة الحرق المكشوف.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وجه بتكثيف الحملات اليومية لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحرير المحاضر وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعية وجهاز شئون البيئة وادارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، فضلاً عن توزيع أكثر من 26 مفرمة للمخلفات الزراعية على قرى ومراكز المحافظة والتخلص الآمن منها، خاصة قش الذرة، دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي، وأعلاف عضوية للحيوانات، بالتعاون مع مديرية الزراعية وتفعيل حملات التوعية والإرشاد الزراعي.