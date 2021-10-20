محافظ أسيوط يشدد على مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للقانون، من حارقي المخلفات الزراعية، وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين مديرية الزراعة، وجهاز شئون البيئة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، وإدارة المخلفات الصلبة والبرنامج الوطني للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي البيئة في كل مركز وحي.

أهمية تشغيل المفارم

وأشار إلى أهمية تشغيل المفارم، التي تم توزيعها على قرى ومراكز المحافظة، للتخلص الآمن من المخلفات دون إضرار بالبيئة، والحد من تكوين السحب السوداء، التي تتكون نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتعظيم الاستفادة منها وإعادة تدويرها، وتحويلها إلى سماد عضوى «كمبوست»، وأعلاف عضوية للحيوانات «سيلاج»، وذلك خلال اجتماعه بكوكبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تكثيف الحملات اليومية بكل قرى ونجوع المحافظة

وأكد محافظ أسيوط تكثيف الحملات اليومية بكل قرى ونجوع المحافظة، خلال هذه الفترة لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وفرض غرامات فورية على المخالفين، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، لافتا إلى تفعيل دور اللجان المشتركة من الجهات المعنية المشكلة خصيصا لمكافحة هذه الظاهرة، وما تسببه من خطورة على صحة المواطنين، فضلاً عن تكثيف الندوات واللقاءات وحملات التوعية، والارشاد الزراعي لرفع الوعي بمدى الخطورة التي تسببها السحب السوداء جراء الحرق المكشوف للمخلفات، مشيرا إلى توثيق المحاضر والمخالفات التي يتم تحريرها بالصور، ورفع تقرير دوري بالجهود المبذولة في هذا الشأن.