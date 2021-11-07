سعر اليورو اليوم الأحد 7-11-2021 في مصر

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار العملات بشكل يومي، وأبرزها سعر اليورو، بسبب تأثيره على أسعار عدد مختلف من السلع، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، لقرائها ومتابعيها سعر اليورو، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، في البنوك المختلفة على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.00جنيه للشراء و18.21جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.01جنيه للشراء و18.22جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 18.07 جنيه للشراء و18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 18.01 جنيه للشراء و18.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 15.03 جنيه للشراء و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.03 جنيه للشراء و18.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وتباينت أسعار العملات العربية في البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، في بنك مصر سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.