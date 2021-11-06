الصوفية ترفض نقل صناديق النذور ومنع التبرعات وتتهم «الأوقاف» بالتضييق عليها

قال الشيخ علاء أبو العزائم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزمية، إنَّه في حالة نقل صناديق النذور ومنع جمع التبرعات الخاصة بها من المساجد، وتخصيص حساب بنكي لها، سيسبب ضررا للصوفية ويضيق الخناق عليها ولن يكون لها أي نشاط على الإطلاق، لأنها تحصل على 10% من تلك الصناديق وتصرف منها على أنشطتها.

شيخ الطريقة العزمية يرد على وزير الأوقاف

جاء ذلك ردًا على ما أعلنه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، خلال فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنَّه قد يتم الاتفاق مستقبلًا أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد، بعدم السماح لأي شخص جمع التبرعات العينية والنقدية داخل المساجد، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها.

وأضاف «أبو العزائم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ كثير من الناس يتبرعون لصناديق النذور وهي في مساجد آل البيت، ولا تكون نية التبرع خاصة بأي جهة سواء الأوقاف أو المشيخة العامة للطرق الصوفية.

لا يجوز تخصيص حساب بنكي لصناديق النذور

وأشار إلى أنَّ لا يجوز تخصيص أي حساب بنكي لصناديق النذور، لأن ذلك الأمر سيحرم أناس كُثر من التبرع لها، لعدم وجود وعي لدى بعضهم بكيفية التبرع عن طريق الحسابات البنكية.

ولفت إلى أن تلك الفكرة تكون صائبة وفي محلها، إذا كان لدى المتبرعين وعي بكيفية التبرع عن طريق الحسابات البنكية، إلا أن تلك الثقافة غير متوفرة لدى البعض، منوهًا بأن «البعض يكون نذر نذرًا لله تعالى أنه في حالة حدوث أمر إيجابي له سيتبرع بمبلغ محدد في صندوق النذور بمساجد آل البيت.. وهنا تكمن أهمية عدم نقلها من المساجد».

تنظيم دقيق لعمليات التبرع

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا أمس الجمعة بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها.

وأقرّ بأنه لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكل الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.