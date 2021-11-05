طرق التبرع للمساجد بعد قرار «الأوقاف» بإلغاء صناديق النذور «فيديو»

يتساءل الكثيرون عن طرق التبرع للمساجد، بعد إعلان وزارة الأوقاف منع صناديق التبرعات داخل المساجد، كيف يمكن التبرع للمساجد أو إيداع نذور بها كما كان يحدث من قبل، أو أعمال البر الصدقات، وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة طرق التبرع وآلية تنفيذ قرار وزارة الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف حظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد.

طرق التبرع للمساجد بعد قرار وزارة الأوقاف

وحددت الوزارة طرق التبرع من خلال الحسابات التالية:

1- حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).

2- حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

حصر صناديق النذور بالمساجد

ومن المقرر أن يصدر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

آلية تقديم التبرعات العينية للمساجد

- مادة ثالثة: لا يتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على أن تقوم الجهة التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من صحة المستندات الدالة على التبرع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين، مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال.

إنشاء حساب رسمي لإدارات المساجد لتلقي التبرعات

ووفقا للقرار سيتم إنشاء حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو بالهيئة القومية للبريد لإدارات المساجد، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية وذلك لتلقي أي تبرعات مالية من خلال الدفع غير النقدي.

يمكن التبرع من خلال صكوك التبرعات موحدة القيمة سواء فيما يتصل بصكوك الأضاحي، أو صدقة الفطر أو الإطعام أو غيرها يصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم، على أن تكون جميعها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمَّنة موحدة القيمة ومسلسلة الترقيم في كل مشروع على حدة.