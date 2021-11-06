إجراءات دولية بشأن الصراع في إثيوبيا: أمريكا تأمر دبلوماسييها بمغادرة أديس أبابا

مع تصاعد تطورات الصراع في إثيوبيا، طالبت أمريكا دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة البلاد، كما اتخذت دول إجراءات بشأن رعاياها بناء على تطورات الأوضاع في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان جرى نشره اليوم السبت «في الخامس من نوفمبر، أمرت الخارجية الموظفين غير الأساسيين التابعين للحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بمغادرة إثيوبيا، بسبب النزاع المسلّح واضطرابات مدنية».

أمريكا تطالب دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا

ونصحت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، المواطنين الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا، بالمغادرة.

وعرضت السفارة الأمريكية المساعدة في الحصول على سفر جوي من مطار بولي الدولي.

وأضافت قائلة «البيئة الأمنية في إثيوبيا متقلبة للغاية ولذلك ننصح الرعايا الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت».

كما طلبت سفارة السعودية في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمني، مشددة على ضرورة مغادرة جميع مواطني المملكة الموجودين في إثيوبيا في أقرب فرصة ممكنة.

السعودية طالبت مواطنيها بمغادرة إثيوبيا

وأوضحت السفارة السعودية في أديس أبابا عبر تويتر «هذه الدعوة تأتي نظراً للظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا»، مطالبة جميع المواطنين الموجودين في إثيوبيا بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

سفارة مصر في أديس أبابا تحذر جاليتها بعد فرض حالة الطوارئ بإثيوبيا

في السياق ذاته، أهابت السفارة المصرية بأديس أبابا بأعضاء الجالية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها، تزامنا مع إصدار الحكومة الإثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد الثلاثاء الماضي.

ودعت السفارة المصرية بإثيوبيا أبناء الجالية المصرية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المحلية.

وأشارت السفارة المصرية إلى أنه وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم : +251944342108.

تحالف يضم 9 فصائل مناهضة للحكومة المركزية في إثيوبيا

يشار إلى أن 9 فصائل مناهضة للحكومة المركزية في إثيوبيا شكَّلت تحالفاً، الجمعة، مع تصاعد الضغط على رئيس الوزراء، أبي أحمد، وزحف قوات المتمردين نحو العاصمة أديس أبابا.

وقال المنظمون لهذا التحالف، إنهم يسعون إلى فترة انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة.