سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-11-2021 في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي، تباينًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، وذلك في عدد من البنوك العاملة المصرية بالقطاع المصرفي، ونظرًا لعمليات البحث اليومية من قِبل المواطنين والمستثمرين عن التغيرات اليومية في أسعار العملات العربية والأجنبية، تستعرض «الوطن»، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية اليوم الأحد 7 نوفمبر الحالي، في بعض البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجّل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الأحد، نحو 51.85 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 51.43 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.18 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الأحد، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.85 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 52.91 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، عند 49.4 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.45 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.27 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 48.48 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه،49.37 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.