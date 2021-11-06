تفاصيل تثبيت العاملين بمكافآت للاستعانة بهم في الجهات الحكومية

وضع قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، العديد من الضوابط والشروط التي يتم من خلالها تثبيت العاملين المتعاقدين بمكافآت على موازنة الصناديق الخاصة، وكان أهم الاشتراطات أن يكون تعاقد هؤلاء العاملين، بعقود في الفترة من أول أبريل 2012 حتى قبل يوم 30 يونيو 2016، أي قبل السنة المالية التي تم إقرار قانون الخدمة المدنية في غضونها.

تفاصيل تثبيت من أمضى عليهم 3 سنوات بعقود مؤقتة في الجهات الحكومية

وفي التقرير التالي، نستعرض أهم التفاصيل والقواعد التي نص قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، وإلزم الجهات الحكومية بالاحتكام إليها، عند إجراء تعيين المتعاقدين بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، وهي كما يلي:

- تلتزم السلطة المختصة، التابع لها كل جهة حكومية، بتنفيذ مواد قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق، بتثبيت من مضى على مدة تعاقدهم 3 سنوات.

- تنص المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، على أن يتم تعيين العامل المؤقت الذي مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول ويتم ذلك بعد استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.

درجات وظيفية شاغرة وممولة بموازنة جهة العمل من شروط التثبيت

- يعتبر تخصيص حكم الفقرة الأولى، من المادة 72، منطبقا على كل العاملين المؤقتين والمتعاقدين المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30 يونيو 2016، وذلك خاص بالعاملين المؤقتين بالجهات التي تخضع لأحكام مواد قانون 81 المعروف بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا لما بينته وأوضحته مواد اللائحة التنفيذية للقانون، والصادرة في مايو 2017.

- وضعت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، العديد من الشروط والضوابط، لكي يتم تعيين العاملين المؤقتين بالجهات الخاضعة لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، ومن بين الشروط والضوابط التي نصت عليها مواد اللائحة التنفيذية بشأن تثبيت العاملين المؤقتين بالجهات المتعاقدين بها في النقاط التالية:

1- أن يكون إبرام التعاقد بتاريخ قبل 30 يونيو 2016.

2- توافر واستيفاء كل الشروط، بالعامل المؤقت محل البحث.

3- يشترط أن يكون تعيين العاملين المؤقتين في درجات وظيفية شاغرة وممولة بموازنة الجهة لتي سيتم تثبيتهم بها.

4- إرسال صور ونسخ رسمية من العقود المبرمة بين العامل والوحدة، منذ بداية التعاقد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافاته باستمارات الصرف عن شهر من أشهر فترة التعاقد، وتكون مختومة بخاتم الوحدة بعد توقيع المراقب المالي للوحدة.

5- يسري حكم المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، وتفسيرها في المادة 178 من اللائحة التنفيذية للقانون، على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30 أبريل 2012 حتى 30 يونيو 2016 على بند أجور موسمين بالباب الأول.