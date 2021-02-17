5 شروط لتثبيت العمالة المؤقتة وجدول زمني بالمعينين خلال أيام

زفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشرى سارة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة، حيث قالت سولاف درويش وكيل اللجنة، إن «توصيات اللجنة قاطعة بشأن حل مشكلة عمال الصناديق الخاصة فيما يتعلق بالتثبيت، من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة».

وذكرت، أن مشكله عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق المؤقتين، ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة، مُشيرة إلى اختراق الملف في هذا التوقيت يؤكد مدى قوة البرلمان الحالي في اختراق الملفات الهامة والسعي في حلها.

ولفتت «درويش»، إلى أنّ اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موافاتها بالجدول الزمنى خلال 10 أيام، مشيرة إلى تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على جاهزية التمويل، وفي انتظار الانتهاء من حصر المستوفين للشروط القانونية وإجراءات التنظيم والإدارة، حيث إذا كانت مستوفاة يتم تصنيفها عمريًا.

شروط تثبيت العمالة المؤقتة

ونظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد، وهي:

1- أن يكون التعاقد أُبرم قبل 30/6/2016.

2ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4- موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5- يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

عقود التدريب

وعن عقود التدريب أوضحت وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنّ العقود تحتاج إلى تعديل تشريعي أو استصدار قرار ينظمها، ولم تحتاج إلى تدخل من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مُشددة على ضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة ومراجعة البيانات الواردة إليه بشأن «تثبيت مؤقتي وزارة الزراعة» ومؤقتي مديريات الزراعة بالمحافظات، ومؤقتي ديوان عام وزارة الزراعة، ويأتي ذلك في ضوء الشروط والمعايير والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتصنيفهم وإعداد جدول زمني للانتهاء من الدراسة.