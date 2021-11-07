«نبض قلم» كتيب لحازم هاشم يتضمن خواطر وطنية تحارب الإرهاب

يعد كتيب «نبض قلم»، من الأعمال الحديثة للكاتب حازم هاشم، وهو أحد الكتب التي حرص فيها على سرد عدد من الخواطر الوطنية والتي من شأنها محاربة الإرهاب، وقد استرجع الكاتب في نبض قلم بعض الذكريات السابقة في سنوات وعقود مختلفة.

وجاءت صفحات الكتاب متضمنة سطور قليلة في كل صفحة، وحرص الكاتب حازم هاشم من خلالها على سرد مختصر الخواطر، حيث بدأ بخاطرة «الخير والشر»، والتي قال فيها: «يا زارع الشر بكرة تحصده تاني، وتشوف بعينك ويبقى الحكم رباني، البادي أظلم وهي حكمة على لساني، لو تزرع الخير تلقى الخير وزيادة، وزارع الشر على روجه هو الجاني».

اللعب بالنار

وفي خاطرة أخرى بعنوان «اللعب بالنار»، قال حازم هاشم فيها: «اللعب بالنار يفيدنا إيه يا خلق الله، فكر شوية وقول بالغدر إيه خدناه، روحي وروحك عزيزة وقوتنا ليه نرضاه، واللي قتل يوم هيتقتل مهما طال عمره، وياريتنا في الآخرة نسلم من عذاب الله».

وأضاف في خاطرة «لمصلحة مين»: «يا مدربين عالسلاح للقتل والتخريب، يا مجمعين العصابة من بعيد وقريب، لمصلحة مين دا كله.. أما أمر عجيب وقصدكم من ده إيه بالذمة دلوني، دا اللي يخون الوطن حتما آماله تخيب».

النساء والإرهاب

وهاجم حازم هاشم، في خاطرته «النساء والإرهاب»، جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا: «إزاي تخلوا النسا يشتركوا في الإرهاب، والواجب إنه يكون بينهم وبينه حجاب، وتقحموهم يغامروا ليه في هذا الباب، وأي دين قال لكم نداروا في الحريمات.. مش دي سفالة وندالة يا أولى الألباب».

كما سرد في خاطرة «المسلم من سلم الناس من يده ولسانه»: «كل اللي يعمل كده لا أخ ولا مسلم ما دام يضر الوطن يبقى حقير مجرم، ويقحم الدين في جرمه، برضه شيء مؤلم، الدين بريء من عصابة همها الإرهاب، جمال زعيم بيبني وطن تطلع له ناس تهدم».