«من أحوال المحروسة» كتاب ساخر لـ حازم هاشم يرصد التغيرات المجتمعية

استخدم الكاتب حازم هاشم، الكتابة الساخرة في كتابه «من أحوال المحروسة»، حيث يتناول خلال صفحات الكتاب الذي يحوي 200 صفحة، العديد من القصص التي تعكس التطور الذي حدث في الشوارع والحياة اليومية، حيث يحكي «هاشم» العديد من المواقف التي استحضرها بشكل ساخر خلال سطور أحوال المحروسة.

كتاب أحوال المحروسة

واعتمد حازم هاشم في تصوير ورصد التغيرات المجتمعية وذلك من خلال الكتابة الساخرة، التي يراها الكاتب أنها وثائق اجتماعية شاهدة على المراحل التي تمر بها المجتمعات على تنوع أحوالها، الجذري منها والعارض، شأنها شأن الأعمال الأدبية التي يؤرخ بعضها ويشهد على هذه المراحل والأحوال.

داخل صفحات الكتاب

وهناك العديد من القصص التي تناولها الكتاب حملت الكثير من العناوين ومنها «المطاوي والبودي من غير جارد»، وهي القصة التي تحكي عن خدمات البودي جارد والشركات التي تقوم بتشغيل البودي جارد وتحصيلهم لراغبي الخدمة، وما هي بدائل تلك الخدمة حال إلغائها.

كما يتناول الكاتب مدى اختلاف العادات والتقاليد بين داخل وخارج البلاد، من خلال حكاية بعنوان «من أخميم إلى هاواي»، وكيف تحولت حياة أحد أفراد عائلته، وهو عبد الرحيم الصعيدي الذي يقضي الإجازة في جزر هاواي، مع زوجته وأبنائه في الوقت الذي لم يتمكن فيه حضور جنازة أو عزاء جده، وكيف فرقتهم الحياة.

مظاهرات التفليس بتعليم الفرنسيس

وفي هذا الفصل، يلقي الكاتب الضوء على مدى تأثر الشعب المصري بالفرنسي، حيث يرى أنه لم يعد هناك للمصريين الراغبين في الهجرة إلى فرنسا، فقوانين الهجرة بفرنسا قد تعدلت حتى لا يبقى على أرضها غير الفرنسيين الذين يناشدون حكومتهم كل يوم لطرد الغرباء من فرنسا.

كما تناول حازم هاشم، في كتابه تطبيق الحزام الأمان في المرور ومدي أهميته، وروى الكاتب بين سطور «من أحوال المحروسة»، مدى سعادته على إلزام المواطنين بشد حزام الأمان على صدورهم، كلما تحركوا بسياراتهم ولو نصف متر.