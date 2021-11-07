قافلة طبية اجتماعية للمناطق النائية بواحة سيوة.. كشف وعمليات بالمجان

ينظم نادي روتاري الإسكندرية مريوط، القافلة الطبية المجانية السنوية لأهالي واحة سيوة، والتي تقام تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في الفترة من 8 حتى 12 نوفمبر الجاري، باسم الدكتور محمد عبد الجواد، تحت شعار «قافلة طبية اجتماعية خدمية»، لخدمة أهالي سيوة من سكان القرى والنجوع في المناطق النائية في الواحة.

تفاصيل القافلة الطبية في سيوة

وقال محافظ مطروح، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، إن القافلة تضم عدداً من التخصصات الأساسية المختلفة، ومن بينها الجراحة العامة، والجلدية، والباطنة، والرمد، والمسالك البولية، وجراحة العظام، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، والنساء والتوليد والصحة الإنجابية، وطب الأطفال، وكشف النظارات، والرمد.

عمليات جراحية في سيوة

وأضاف محافظ مطروح، أن القافلة الطبية في سيوة تشمل بجانب توقيع الكشف وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، إضافة إلى الخدمات الإجتماعية المقدمة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بسيوة.

دعم قافلة طبية في سيوة

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم و التيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، مع تذليل أي عقبات، بالتنسيق مع مركز ومدينة سيوة ومديرية الصحة بمطروح ومديرية التضامن الاجتماعي، وجميع الجهات المعنية بالمحافظة، مشيدا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المحافظة للتيسير على المواطنين والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لجميع المناطق البعيدة والنائية.

الإعلان عن قافلة سيوة

ووجه محافظ مطروح، بالإعلان عن القافلة الطبية الاجتماعية في واحة سيوة على الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح، وإذاعة مطروح المحلية، ووسائل الإعلام لتعريف المواطنين بها لتحقيق الإستفادة المرجوة منها لأهالي سيوة.