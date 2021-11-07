تفاصيل إصدار الإمارات أول قانون مدني ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، قانونا جديدا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ويتضمن مادة الزواج المدني، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين

وذكرت الوكالة أن القانون الذي أصدره الرئيس بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة لفصل منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بالإضافة إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، وكفالة حق غير المسلم من خلال خضوعه لقانون متعارف عليه دوليًا، فضلًا عن تحقيق وحماية مصلحة الطفل في حال انفصال الأبوين، و ذلك لتعزيز مكانة أبوظبي وسط العالم كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبًا للمواهب والكفاءات.

و قال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، يوسف سعيد العبري، إن القانون الجديد يعتبر الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل بشأن يتعلق الحياة الأسرية لغير المسلمين.

أول محكمة متخصصة بشأن قضايا الأسرة لغير المسلمين

وأشار«العبري»، إلى إنشاء أول محكمة متخصصة بشأن قضايا الأسرة لغير المسلمين، كما أن من المتوقع أن تكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة العربية والإنجليزية، وذلك لتسهيل فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية للأجانب، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

تفاصيل مواد القانون

وأضاف «العبري»، أن القانون يضم 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث فينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، كما يحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه، واستحدث الفصل الثالث مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي مشاركة الأب والأم في الحضانة بما تعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق، بحسب شبكة قنوات «سكاي نيوز العربية».