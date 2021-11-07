نقابة الإعلاميين تستدعي مدحت شلبي بسبب مباراة القمة

قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، استدعاء الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق بشأن مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان أصدرته منذ قليل: «يستدعي مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات في أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز».

تفريغ التعليق على مباراة القمة

وأوضحت نقابة الإعلاميين، أنَّ قرار الاستدعاء يأتي بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، ومما قدم من شكاوى ضده في هذا الصدد على خلفية تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.