النيابة العامة تصرح بدفن جثة عجوز توفي عقب خلافات مع زوج ابنته بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز شرطة المحلة بضرورة إنهاء إجراءات دفن جثة رجل مسن توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عقب اندلاع مشاجرة مع زوج ابنته إثر خلافات عائلية بقرية شبرابابل بمركز المحلة الكبرى.

وشدد المحامي العام، في توجيهاته، على أهمية سماع أقوال شهود عيان والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

النيابة العامة تحقق في واقعة وفاة المسن

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ باستقبال مسن جثة هامدة.

وأفادت التحريات الأمنية بأنه عقب نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزوج ابنته تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، بسبب خلافات عائلية، وفي حال المشاجرة اعتدى زوج ابنته عليه بالضرب بعصا خشبية على الرأس.

تفاصيل وفاة العجوز والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه

وتابعت التحريات الأمنية أن المجني عليه عقب المشاجرة مع زوج ابنته فقد الوعي، ما تسبب في سقوطه أرضاً وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما على إثر ذلك، نقل لمستشفى المحلة العام، وتوفي بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكنت المباحث الجنائية من ضبط أطراف المشاجرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت أمرت بالحبس 4 أيام.